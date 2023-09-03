WhatsApp получит опцию переключения между аккаунтами

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит поддержку нескольких аккаунтов. Соответствующая опция появилась в бета-версии приложения на Android. Судя по ней, добавить можно только один аккаунт, но в будущем их количество должно увеличится.

Переключаться между аккаунтами можно через настройки приложения. Ранее, чтобы можно было работать с двумя аккаунтами на одном устройства, приходилось сторонние оболочки для Android.

Опция переключения между аккаунтами доступна в бете WhatsApp 2.23.18.21. Однако нововведение доступно не у всех пользователей, даже с установленной бета-версией. По информации сайта WABetaInfo, функция будет постепенно появляться у участников программы тестирования Google Play Beta Program.