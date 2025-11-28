Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp

Роскомнадзор продолжает вводить новые ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp за нарушение российских законов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, сервис используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Кроме того, администрация мессенджера не выполняет обязательные требования, направленные на предотвращение подобных нарушений.

Из-за этого Роскомнадзор уже начал поэтапно ограничивать работу мессенджера. В октябре сообщалось о частичных ограничениях, а в августе — была заблокирована функция голосовых вызовов.