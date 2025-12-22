В России начались массовые сбои в работе WhatsApp

В России зафиксированы массовые жалобы на работу WhatsApp. По данным сервиса «Сбой.рф», за 22 декабря было зарегистрировано 1745 обращений от пользователей. Больше всего сообщений о проблемах поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Воронежской и Калининградской областей.

Пользователи сообщают, что приложение не работает полностью. В ряде случаев невозможно открыть мессенджер или отправить сообщения. Также отмечаются проблемы с загрузкой чатов и соединением.

Участники телеком-рынка отмечают, что с 22 декабря скорость работы WhatsApp могла снизиться на 70–80%. При этом операторы связи, по их словам, к происходящему отношения не имеют.

Проблемы с работой сервиса развиваются на фоне ранее объявленных мер регулирования. В конце ноября Роскомнадзор заявлял о последовательном введении ограничений в отношении WhatsApp из-за нарушений законодательства и допускал возможность блокировки сервиса.

Ранее, в 2024 году, WhatsApp уже подвергался замедлению в отдельных регионах. Тогда ограничения объяснялись требованиями силовых ведомств по пресечению распространения противоправного контента. В декабре того же года сервис был включён в реестр организаторов распространения информации, что обязывает хранить данные о переписках и звонках.

В 2025 году власти также ввели дополнительные ограничения на использование зарубежных мессенджеров в отдельных сферах. В Минцифры заявляли, что полное восстановление функциональности возможно при соблюдении сервисами требований российского законодательства.