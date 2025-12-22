В России начались массовые сбои в работе WhatsApp | The GEEK
close
Новости

В России начались массовые сбои в работе WhatsApp

Пользователи не могут отправлять сообщения и зайти в приложение.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:57

В России зафиксированы массовые жалобы на работу WhatsApp. По данным сервиса «Сбой.рф», за 22 декабря было зарегистрировано 1745 обращений от пользователей. Больше всего сообщений о проблемах поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Воронежской и Калининградской областей.

Пользователи сообщают, что приложение не работает полностью. В ряде случаев невозможно открыть мессенджер или отправить сообщения. Также отмечаются проблемы с загрузкой чатов и соединением.

Участники телеком-рынка отмечают, что с 22 декабря скорость работы WhatsApp могла снизиться на 70–80%. При этом операторы связи, по их словам, к происходящему отношения не имеют.

Проблемы с работой сервиса развиваются на фоне ранее объявленных мер регулирования. В конце ноября Роскомнадзор заявлял о последовательном введении ограничений в отношении WhatsApp из-за нарушений законодательства и допускал возможность блокировки сервиса.

Ранее, в 2024 году, WhatsApp уже подвергался замедлению в отдельных регионах. Тогда ограничения объяснялись требованиями силовых ведомств по пресечению распространения противоправного контента. В декабре того же года сервис был включён в реестр организаторов распространения информации, что обязывает хранить данные о переписках и звонках.

В 2025 году власти также ввели дополнительные ограничения на использование зарубежных мессенджеров в отдельных сферах. В Минцифры заявляли, что полное восстановление функциональности возможно при соблюдении сервисами требований российского законодательства.

id·216588·20251222_1357
Яндекс превратил Телемост в универсальный мессенджер без ограничений
Банки начали выяснять, кем приходится получатель при крупных переводах
Минцифры готовит систему учёта IMEI мобильных устройств
Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах по картам «Мир» и через СБП
Сбер добавил оплату «Вжух» на Android
Minecraft 01
Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Minecraft в России
Госуслуги тестируют обязательную привязку к мессенджеру Max: вход по SMS уходит в прошлое
Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета
snapchat
Snapchat заблокировали в России
facetime
Роскомнадзор начал блокировать FaceTime в России
Роскомнадзор заблокировал Roblox в России
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
Приложение Тинькофф (Т-Банка) вернулось в App Store под новым названием
Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
Как установить банковские приложения на iPhone в 2025 году
Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps
В WhatsApp появился встроенный переводчик сообщений

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры