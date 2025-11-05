Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch | The GEEK
Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch

Оно позволяет отправлять и читать сообщения, ставить реакции, записывать и отправлять голосовые, получать уведомления о звонках и многое другое.

Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустила официальное приложение WhatsApp для Apple Watch. Оно уже доступно для скачивания в App Store.

Приложение позволяет получать уведомления о звонках, отправлять и читать сообщения, записывать и прослушивать голосовые, ставить реакции, а также просматривать изображения, стикеры и историю чатов.

WhatsApp для Apple Watch работает в паре с iPhone, на котором выполнен вход в мессенджер. Минимальные требования:

  • Apple Watch Series 4 и новее;
  • WatchOS 10 и новее.
id·214005·20251105_1126
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
