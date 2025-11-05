Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch

Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустила официальное приложение WhatsApp для Apple Watch. Оно уже доступно для скачивания в App Store.

Приложение позволяет получать уведомления о звонках, отправлять и читать сообщения, записывать и прослушивать голосовые, ставить реакции, а также просматривать изображения, стикеры и историю чатов.

WhatsApp для Apple Watch работает в паре с iPhone, на котором выполнен вход в мессенджер. Минимальные требования: