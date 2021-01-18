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Новости

WhatsApp на фоне скандалов перенёс обновление соглашения на май

WhatsApp решил перенести скандальное обновление пользовательского соглашения на 15 мая. Новые правила, которые должны были вступить в силу с 8 февраля, предполагали передачу пользовательских данных из мессенджера в Facebook. Если пользователь не согласиться с изменениями, то ему будет закрыт доступ к сервису.

Теперь WhatsApp старается оправдать свои действия и объясняет, что личная переписка пользователей не будет затронута, так как они не имею доступа к ней.

Кроме того, компания объяснила, что не собирается блокировать чьи-либо аккаунты 8 февраля, а предлагает всем пользователям ознакомиться с соглашением более подробно.

Мы будем активно работать над тем, чтобы объяснить наши принципы конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. После, мы начнем предлагать пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая.

Представители WhatsApp

На фоне скандалов, Telegram рассказал о рекордных загрузках, а в Индии на WhatsApp подали в суд.

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Источник:
WhatsApp
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