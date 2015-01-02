Telegram набрал популярность в США и ЕС после бана Трампа в Twitter

На фоне последних событий в США резко выросли загрузки Telegram и Signal. Это наблюдается во всём мире. Предполагается, что причинами стала блокировка аккаунтов Дональда Трампа в основных соцсетях, новые правила WhatsApp и некоторые друге события.

Так, за период с 6 по 10 января число скачиваний Telegram по всему миру достигло 5,6 млн. У Signal показатели выросли до 7,5 млн. Это в 43 раза превышает число скачиваний приложения за неделю до этого.

Предполагается, что многих пользователей отпугнули новые положения в пользовательском соглашении WhatsApp, где появился пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. Эти правила начнут действовать с 8 февраля 2021 года.

При этом вице-президент Apptopia Адам Блэкер заявил CNBC, что популярность WhatsApp не уменьшилась.

Даже те, кто скачивает и использует Signal или Telegram, продолжат пользоваться WhatsApp, поскольку там большинство друзей и родственников. Они могут начать переписываться с некоторыми людьми в Telegram, но по-прежнему чатиться с мамой в WhatsApp. Адам Блэкер

А в The Telegraph связали рост популярности Telegram со сторонниками президента США Дональда Трампа и отключением платформы Parler, куда Трамп хотел перебраться из Twitter.