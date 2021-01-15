На WhatsApp подали в суд из-за новой политики конфиденциальности

В Индии на WhatsApp подали в суд и всё из-за новой политики конфиденциальности, которая передает данные о пользователях в Facebook. Если её не принять, то пользоваться мессенджером станет невозможно.

Негативная реакция наблюдается в крупных регионах Индии, в которых у WhatsApp насчитывается более 400 миллионов пользователей. Это стало первым юридическим вызовом с которым компания столкнулась в связи с недавним обновлением политики конфиденциальности. Эти изменения дали компании право делиться данными пользователей, такими как номер телефона и местоположение, со своей материнской компанией Facebook, а также с другими платформами, Instagram и Messenger.

Примечательно, что турецкое правительство даже начало расследование в отношении мессенджера после того, как изменения в политике были опубликованы. Кроме того, многие люди начали переходить на мессенджеры, такие как Signal и Telegram, что привело их к резкой популярности.

В самой петиции от индийских пользователей говориться, что WhatsApp высмеивает право на неприкосновенность частной жизни и противоречит основным принципам демократии.

С новыми условиями WhatsApp можно согласиться до 8 февраля 2021 года.