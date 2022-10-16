В бета-версии WhatsApp появилась функция редактирования сообщений

WhatsApp медленно, но уверенно идет к добавлению функции редактирования сообщений. Она появилась в бета-версии WhatsApp 2.22.22.14 для Android.

Пользователи мессенджера в рамках тестирования смогут редактировать отправленное сообщение в течение 15 минут. Возле него появится небольшая отметка «Отредактировано/Edited».

Редактирование сообщений WhatsApp тестирует уже с 2017 года. Мессенджер снова подчеркнул, что функция находится в стадии разработки и сроков ее выхода нет.

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