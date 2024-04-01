WhatsApp будет блокировать в апреле несогласных с правилами пользователей

WhatsApp будет блокировать пользователей, которые откажутся от принятия нового соглашения о предоставлении услуг. Ознакомиться с соглашением нужно до 11 апреля.

Новые правила затронут пользователей из Европейского региона в связи с «Законом о цифровых рынках» (DMA). В частности, мессенджер получил обновление в работе рекомендаций и принципов использования WhatsApp.

Также с 11 апреля изменится минимальное требование к возрасту пользователя. Теперь будет разрешено пользоваться WhatsApp не с 13 лет (как сейчас), а от 16 лет.

Изменений затрагивают только жителей из стран Европейского союза. В России требования и соглашения остались без изменений.