Вышли детские смарт-часы Huawei Children’s Watch 5

Huawei анонсировала новое поколение умных часов для детей под названием Huawei Children’s Watch 5. В международной версии они будут доступны как Huawei Watch Kids 5.

Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность отслеживания местоположения без подключения к сети. Производитель обещает точную систему геопозиционирования в реальном времени, основанную на искусственном интеллекте и использующую 10 параметров, включая данные GPS, Beidou, ГЛОНАСС, A-GPS, сетей Wi-Fi и базовых станций.

Huawei Children’s Watch 5 поддерживает видеозвонки и оснащен 2-мегапиксельной камерой. Устройство имеет 1,3-дюймовый ЖК-экран разрешением 240 x 240 пикселей, а аккумулятор емкостью 800 мА·ч обеспечивает длительное время работы. Часы защищены от воды (IPX8) и поддерживают 4G LTE. Кроме того, они предлагают быстрый способ добавления друзей, путем встряхивания часов рядом друг с другом, а также доступ к большому выбору аудиокниг и другим детским функциям.

Huawei Children’s Watch 5 доступны в зеленом и фиолетовом цветах. В Китае их можно приобрести по цене 99 долларов, а открытые продажи запланированы на июнь.