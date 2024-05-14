Владельцы Nothing Phone (2a) жалуются на появление зеленой полосы на экране

Пользователи среднебюджетного Nothing Phone (2a), который был представлен в середине марта 2024 года, столкнулись с частой проблемой OLED-дисплеев – появлением зеленой полосы на экране. Соответствующие сообщения появились в соцсети X.

Один из пользователей опубликовал фотографии, демонстрирующие проблему. При этом на изображении видно, что на Phone (2a) установлено последнее обновление Nothing OS 2.5.5a.

Проблема сама по себе не нова и время от времени с ней сталкиваются устройства многих компаний, в том числе OnePlus и Samsung. В большинстве случаев зеленые линии связаны с обновлениями ПО, которые меняют параметры дисплея.

При этом существуют и другие причины появления зеленых линий на дисплеях смартфонов, в том числе физическое повреждение или брак. По данным англоязычных СМИ, проблема единичная и пока неизвестно с чем может быть связана.