Первые в мире прозрачные AirPods Pro напечатали на 3D-принтере

Инженер-робототехник Кен Пилонель представил первые и единственные в мире наушники AirPods Pro в прозрачном корпусе. Процесс создания он записал и опубликовал на YouTube.

В новых AirPods Pro только кейс имеет прозрачный дизайн, тогда как наушники сохраняют свой первоначальный вид. Этот «невидимый» корпус не влияет на функциональность устройства: беспроводная зарядка и индикатор питания, порт Lightning и коннекторы для зарядки работают без нареканий.

AirPods Pro в этой версии выполнены из прозрачной SLA-смолы. Необходимые детали создавались с помощью 3D-печати. Для удобства ремонта в дизайне наушников предусмотрены винты с передней и нижней стороны.

Кен Пилонель, который стал известен своим проектом по интеграции USB-C в iPhone X, утверждает, что прозрачные AirPods Pro напоминают ему ретро-гаджеты. В своем блоге он делится инструкциями и файлами для 3D-печати.

Ранее он уже вносил изменения в дизайн AirPods Pro, делая их более ремонтопригодными, заменяя клей на винты и гайки. Данную особенность он перенес и на прозрачную версию наушников.

При этом Apple в этом году уже выпустила прозрачные беспроводные наушники погружного типа Beats Studio Buds +. Кроме того, в мае вышло второе поколение беспроводных наушников Nothing ear (2), которые также прозрачные.