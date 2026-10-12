CMF представил необычные колонки со съёмными панелями
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CMF представил необычные колонки со съёмными панелями

CMF представил необычные колонки со съёмными передними панелями.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:57
CMF представил необычные колонки со съёмными панелями

CMF, суббренд Nothing, представил свои первые портативные колонки. В линейку вошли две модели стоимостью $59 и $109, что составляет примерно 5 и 9,3 тыс. рублей.

Младшая версия получила 45-мм динамик с индивидуальной настройкой и два пассивных излучателя. Старшая модель оснащена отдельным 10-Вт высокочастотным и 25-Вт низкочастотным динамиками.

CMF колонки от Nothing выпустил за $59 и $109 с защитой IP68

Обе колонки работают до 18 часов без подзарядки и защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Управлять громкостью можно через приложение или физические регуляторы на корпусе.

Колонки доступны в белом, тёмно-сером, оранжевом и бирюзовом цветах. Передняя панель сделана съёмной, её можно заменить на другую по цвету или дизайну.

CMF также планирует опубликовать официальные дизайн-файлы, чтобы пользователи могли создавать собственные варианты панелей.

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