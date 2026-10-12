CMF представил необычные колонки со съёмными панелями

CMF, суббренд Nothing, представил свои первые портативные колонки. В линейку вошли две модели стоимостью $59 и $109, что составляет примерно 5 и 9,3 тыс. рублей.

Младшая версия получила 45-мм динамик с индивидуальной настройкой и два пассивных излучателя. Старшая модель оснащена отдельным 10-Вт высокочастотным и 25-Вт низкочастотным динамиками.

Обе колонки работают до 18 часов без подзарядки и защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Управлять громкостью можно через приложение или физические регуляторы на корпусе.

Колонки доступны в белом, тёмно-сером, оранжевом и бирюзовом цветах. Передняя панель сделана съёмной, её можно заменить на другую по цвету или дизайну.

CMF также планирует опубликовать официальные дизайн-файлы, чтобы пользователи могли создавать собственные варианты панелей.