Утечка: наушники Nothing Headphone (1) Pro показали на рендерах и раскрыли характеристики до презентации

Сегодня профильное издание WinFuture опубликовало официальные рендеры грядущих полноразмерных наушников Nothing Headphone (1) Pro, а также раскрыло их ключевые технические характеристики.

Судя по изображениям, наушники Nothing Headphone (1) Pro внешне схожи с Headphone (1) и будут выпущены как минимум в двух цветовых исполнениях — серебристом и чёрном. Но главные изменения ожидаются внутри.

По словам источника, в каждом наушнике по три динамика, по одному для баса, средних и высоких частот. Также обещают поддержку Hi-Res Audio и LDAC как через проводное, так и через беспроводное соединение. Более того, в грядущей новинки будет аж 10 микрофонов, обеспечивающих адаптивное активное шумоподавление. Ожидается наличие функции отслеживания движений головы, поддержка пространственного аудио, а время автономной работы может достигать до 60 часов при воспроизведении музыки.

Синхронизация будет осуществляться за счёт Bluetooth 6.1, но наушники также можно подключить через 3,5-мм аналоговый разъём или кабель USB-C. Корпус Headphone (1) Pro изготовлен из алюминия и стекла с защитой от брызг по стандарту IP52.

В Европе стоимость Nothing Headphone (1) Pro ожидается в районе 349 евро (33 538 ₽), что на 50 евро (4 805 ₽) дороже прошлогодних Headphone (1).

Презентация наушников состоится уже 28 сентября.