Представлен Nothing Phone (2a): среднебюджетник с Glyph-подсветкой и уникальным чипом

5 марта компания Nothing представила свой новейший смартфон — Nothing Phone (2a), который стал самым бюджетным устройством бренда.

Дизайн Nothing Phone (2a) заметно изменился по сравнению с предшественниками. В отличие от вертикального расположения камер в Phone (1) и Phone (2), в новом устройстве объективы разместили горизонтально. При этом количество светодиодов в так называемой подсветке Glyph сократили до трех. Кроме того, сохранилась характерная для Nothing полупрозрачная задняя панель.

Что касается технических характеристик, то они соответствуют современным стандартам 2024 года. Смартфон оснащен плоским AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет вырез под селфи-камеру с 32-мегапиксельным сенсором.

В качестве основной и ультраширокоугольной камер используются 50-мегапиксельные датчики Samsung: ISOCELL S5KG9 с оптической стабилизацией и ISOCELL JN1 соответственно.

Впервые бренд решил использовать процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro, в то время как предыдущие модели были оснащены чипами Qualcomm. По заявлениям Nothing, он набирает более 740 тысяч баллов в AnTuTu. Устройство получило 128/256 ГБ постоянной и 8/12 ГБ оперативной памяти.

Смартфон оборудован аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Компания отмечает, что 20 минут зарядки хватит на целый день работы устройства. Кроме того, «пустофон» оснащен защитой по стандарту IP54, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и NFC. «Из коробки» Nothing Phone (2a) работает на Nothing OS 2.5 (Android 14).

Предзаказ уже открыт на официальном сайте Nothing. В продаже смартфон появится 12 марта. Цены на устройства следующие:

8/128 — 329 евро (~32700 рублей)

12/256 — 379 евро (~37700 рублей)