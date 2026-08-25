Nothing OS 5.0 на базе Android 17: главные изменения осеннего обновления

Компания Nothing объявила о скором выходе новой версии фирменной оболочки Nothing OS 5.0 на базе Android 17. Распространение крупного программного пакета для поддерживаемых устройств начнется уже в октябре текущего года.

Обновление включает в себя переработанные элементы пользовательского интерфейса, расширенные возможности искусственного интеллекта и интеграцию трехмерных эмодзи от компании Google. Кроме того, разработчики добавили в состав прошивки несколько совершенно новых приложений.

Точный список совместимых моделей смартфонов и детальный график поэтапного развертывания стабильной версии будут опубликованы производителем дополнительно перед самым началом релиза.