Nothing под брендом CMF представит Bluetooth-колонки в необычном дизайне
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Nothing под брендом CMF представит Bluetooth-колонки в необычном дизайне

Первые портативные колонки бренда.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:35
Nothing под брендом CMF представит Bluetooth-колонки в необычном дизайне

Компания Nothing под брендом CMF представит свои первые портативные Bluetooth-колонки — Speaker S и Speaker M. Изображения и характеристики грядущих устройств появились в Сети раньше официального анонса благодаря утечкам из розничных каталогов.

Главной особенностью колонок станет необычный дизайн, корпус устройств напоминает картонный пакет молока с наклонной верхней частью. Обе модели получили встроенную ручку для переноски и механический регулятор громкости.

По словам источника, модель CMF Speaker S оснащена 40-мм динамиком, пассивным излучателем для усиления басов и аккумулятором ёмкостью 2500 мАч. Колонка поддерживает Bluetooth 5.4, заряжается через порт USB-C и весит около 580 г, а время автономной работы обещают до 18 часов.

Более крупная CMF Speaker M получит два динамика общей мощностью 12 Вт и функцию усиления низких частот. Среди заявленных характеристик — Bluetooth 5.4, автономность до 18 часов, разъём USB-C и защита от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Nothing уже заявила, что презентация колонок под брендом CMF состоится 12 октября.

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