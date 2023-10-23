Устойчивый к землетрясениям дом напечатан на 3D-принтере за 26 часов

Компания Progreso завершила строительство первого дома в Гватемале. Дом был спроектирован так, чтобы выдерживать местную сейсмическую активность. При этом объект сочетает в себе современные материалы и традиционный атрибут местных жилищ – соломенную крышу.

Для строительства здания был использован 3D-принтер марки COBOD BOD2. Он слоями выдавливал смесь, напоминающую по своим свойствам цемент, по заранее подготовленному плану для формирования каркаса здания. Весь процесс занял 26 часов и длился в течение недели.

После затвердевания бетонной основы были установлены окна, электропроводка, сантехнические коммуникации и выполнены необходимые отделочные работы. Затем была установлена традиционная для этой местности крыша из пальмовых ветвей.

Для обеспечения естественной вентиляции были поставлены деревянные рейки. Концепция здания была разработана с учетом возможной сейсмической активности и выдерживает даже сильные землетрясения.

Этот проект продемонстрировал возможность использования 3D-технологии в строительстве в сейсмически активной зоне. Применение 3D-печати позволило построить здание со стенами нестандартной формы, что было бы трудно и дорого осуществить с использованием традиционных бетонных блоков.