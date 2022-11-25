В США на 3D-принтере напечатали дом из натуральных материалов

В университете штата Мэн, США, предложили новый способ жилищного строительства — печать домов на 3D-принтере. Технология получила название BioHome3D.

Систему разработали в Центре передовых структур и композитов (ASCC). Новый 3D-принтер использует в качестве сырья древесное волокно и смолу биологического происхождения. То есть, такой дом выполнен из перерабатываемых материалов.

Полученный объект имеет площадь 55,74 квадратных метра, а на его сборку ушло всего 12 часов. Ещё 2 часа потребовалось на монтаж электропроводки, причём этим занимался один электрик.

Предполагается, что такая технология позволит быстро строить доступные дома в США, а также сократить затраты на материалы и рабочую силу. Ведь только в одном штате Мэн не хватает порядка 20 тысяч домов.