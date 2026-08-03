Bambu Lab A2L поступил в продажу в России

Компания Bambu Lab представила настольный 3D-принтер A2L, ориентированный на домашнее использование, небольшие мастерские, косплееров и создателей контента.

Главным отличием модели стала увеличенная область печати размером 330 × 320 × 325 мм. По сравнению с устройствами с рабочей зоной 256 × 256 × 256 мм полезный объем вырос на 105%, благодаря чему крупные модели можно печатать без разделения на части.

Еще одной особенностью стала возможность расширения функциональности. Для A2L предусмотрен дополнительный комплект Blade Cutting, который приобретается отдельно. В него входят резак, перо и специальный коврик. После установки набора принтер можно использовать как плоттер для резки бумаги, винила, ткани и кожи, а также для рисования.

В будущем производитель обещает добавить функцию Print-then-Cut, позволяющую автоматически вырезать ранее напечатанные изображения.

За качество печати отвечают замкнутый сервопривод, система компенсации вибраций и встроенные демпферы, снижающие резонанс во время работы. Также предусмотрены датчики окончания филамента, засора сопла, запутывания катушки и контроля подачи материала.

Максимальная скорость печати достигает 500 мм/с, температура сопла составляет до 300 °C, а уровень шума в тихом режиме не превышает 49 дБ. Принтер поддерживает подключение до четырех модулей AMS и одного AMS Lite, что позволяет использовать до 19 цветов в одном проекте.

Вместе с устройством пользователи получают доступ к фирменной экосистеме Bambu Lab, включающей приложение Bambu Handy, программу Bambu Studio, сервис MakerLab и библиотеку готовых моделей MakerWorld.

Bambu Lab A2L уже поступил в продажу в России. Рекомендованная розничная цена составляет 44 999 рублей.