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В соцсети попало 13-секундное видео из GTA 6

В сети были опубликованы потенциальные кадры из игры GTA 6. Согласно некоторым СМИ, видео якобы было размещено другом сына руководителя Rockstar North.

Пользователи сравнили кадры из видео с утечками из 2022 года и обнаружили значительное количество совпадений. Более того, имеется высокая вероятность подлинности видеоматериала, поскольку оно было удалено из TikTok и из других соцсетей, всего через несколько минут после публикаций.

Официальный первый трейлер игры GTA 6 намечен на 5 декабря в 17:00 по московскому времени.

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Источник:
Resetera
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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