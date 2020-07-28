Умные часы Nubia Watch оснастили изогнутым экраном

Китайский бренд Nubia показал на своей презентации новые умные часы Nubia Watch с весьма неплохими спецификациями. Новинка получила изогнутый AMOLED-экран диагональю 4,01 дюйма, а также корпус из алюминиевого сплава и нержавеющей стали 316L.

Новинка поддерживает eSIM и технологию мобильных платежей с помощью сервиса Alipay. Данных о процессоре, объёме ОЗУ и ПЗУ пока не приводят. Также не сообщается об используемой операционной системе и аккумуляторе.

При этом производитель похвастался большим числом тем оформления для дисплея и поддержкой жестов. К примеру, часы включают экран, когда пользователь поднимает руку, чтобы взглянуть на него. Также заявлены все стандартные функции — мониторинг активности и сна, пульс, прогноз погоды, функция поиска смартфона, компас, поддержка уведомлений и так далее.

Часы представлены в двух вариантах: стандартный с силиконовым ремешком и более премиальный с кожаным. Технически они, похоже, ничем не отличаются.

Цена устройства заявлена на уровне 257 долларов, продажи начнутся 5 августа. Позднее производитель расскажет и другие подробности о новинке.

А ещё Nubia представила топовый игровой смартфон Red Magic 5S и мощную зарядку на 120 Вт.