Nubia показала зарядку мощностью в 120 Вт

На вчерашней презентации Nubia не ограничилась игровым смартфоном Red Magic 5S. Там показали также мощное трёхпортовое зарядное устройство на 120 Вт. Оно относится к категории GaN и является довольно компактным за счёт полупроводников на основе нитрида галлия.

В наличии есть один порт USB-A и два USB-C. Это позволяет одновременно заряжать несколько устройств, в том числе смартфоны, планшеты и даже ноутбуки с соответствующими разъёмами.

Производитель заявляет, что новинка на 25% меньше, чем 96-ваттный блок от MacBook Pro, хотя размеры зарядок Apple давно уже не считаются эталоном размеров. Помимо небольших габаритов, новинка также отличается ценой в 43 доллара, что довольно неплохо для такой мощности.

Также компания представила модели на 65 и 45 Вт по ценам 24 и 14 долларов соответственно. А ещё был презентован кабель USB-C two-in-one для передачи данных, который поддерживает ток до 5A.

О сроках начала продаж ничего не сообщается, однако очевидно, что новинка появится уже скоро. Китайцы редко затягивают релиз.