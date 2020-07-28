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Новости

Nubia показала зарядку мощностью в 120 Вт

На вчерашней презентации Nubia не ограничилась игровым смартфоном Red Magic 5S. Там показали также мощное трёхпортовое зарядное устройство на 120 Вт. Оно относится к категории GaN и является довольно компактным за счёт полупроводников на основе нитрида галлия.

В наличии есть один порт USB-A и два USB-C. Это позволяет одновременно заряжать несколько устройств, в том числе смартфоны, планшеты и даже ноутбуки с соответствующими разъёмами.  

Производитель заявляет, что новинка на 25% меньше, чем 96-ваттный блок от MacBook Pro, хотя размеры зарядок Apple давно уже не считаются эталоном размеров. Помимо небольших габаритов, новинка также отличается ценой в 43 доллара, что довольно неплохо для такой мощности.

  • Nubia 120w Gan Charger 2
  • Nubia 120w Gan Charger 3
  • Nubia 120w Gan Charger 4

Также компания представила модели на 65 и 45 Вт по ценам 24 и 14 долларов соответственно. А ещё был презентован кабель USB-C two-in-one для передачи данных, который поддерживает ток до 5A.

О сроках начала продаж ничего не сообщается, однако очевидно, что новинка появится уже скоро. Китайцы редко затягивают релиз.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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