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Новости

Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 5S с продвинутой системой охлаждения

Компания Nubia анонсировала новый игровой смартфон Red Magic 5S, который стал приемником Red Magic 5. Главная его особенность заключается в системе охлаждения.

Red Magic 5S получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновлений экрана 144 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 865 и 8/12/16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. На выбор пользователя два вида памяти для хранения данных на 128/256 ГБ. Автономность поддерживает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки на 55 Вт.

Сзади расположилась камера на 65 МП с модулем SONY IMX686, а также сенсоры на 8 и 2 МП.

  • Nubia Red Magic 5s 1
  • Nubia Red Magic 5s

Отличительной чертой Red Magic 5S стала активная система охлаждения с посеребренной испарительной камерой и кулером со скоростью вращения 15 тысяч оборотов в минуту. По заявлению производителя такой метод лучше производит охлаждение, чем медные тепловые трубки.

  • Nubia Red Magic 5s 1

Стоимость базовой модификации Red Magic 5S (8/128 ГБ) начинается от $542 (около 39 тысяч рублей). Самая дорогая модель 16/256 ГБ обойдётся покупателю в $715 (52 тысячи рублей). Продажи стартуют в Китае с 1 августа, а для всего рынка модель будет доступна в сентябре.

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