У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

Anthropic начала вводить дополнительную проверку личности для пользователей Claude. Речь идёт не о стандартном входе в сервис, а о некоторых функциях и сценариях использования, детали которых компания публично не раскрывает. Первые пользователи уже начали получать запросы на верификацию прямо во время работы с ботом.

Для подтверждения личности сервис может попросить селфи с оригиналом паспорта или водительскими правами. При этом документы должны быть выданы в стране, где Claude официально поддерживается. Anthropic отдельно напоминает, что аккаунты, созданные из неподдерживаемых регионов, могут быть заблокированы. Россия в список поддерживаемых стран для Claude.ai не входит.

Часть пользователей также получает уведомления о том, что система заметила признаки активности, характерной для несовершеннолетних. По правилам компании, использование Claude лицами младше 18 лет тоже может привести к ограничениям или блокировке аккаунта.

В Anthropic утверждают, что не используют такие данные для обучения ИИ-моделей и не передают их третьим лицам для этих целей. Компания ранее прямо указывала, что по умолчанию не обучает Claude на данных пользователей free и paid-планов.