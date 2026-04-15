У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи | The GEEK
У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

Проверка включается не при входе в аккаунт, а в отдельных сценариях использования сервиса.
Редакция The GEEK сегодня в 21:04
У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

Anthropic начала вводить дополнительную проверку личности для пользователей Claude. Речь идёт не о стандартном входе в сервис, а о некоторых функциях и сценариях использования, детали которых компания публично не раскрывает. Первые пользователи уже начали получать запросы на верификацию прямо во время работы с ботом. 

Для подтверждения личности сервис может попросить селфи с оригиналом паспорта или водительскими правами. При этом документы должны быть выданы в стране, где Claude официально поддерживается. Anthropic отдельно напоминает, что аккаунты, созданные из неподдерживаемых регионов, могут быть заблокированы. Россия в список поддерживаемых стран для Claude.ai не входит. 

Часть пользователей также получает уведомления о том, что система заметила признаки активности, характерной для несовершеннолетних. По правилам компании, использование Claude лицами младше 18 лет тоже может привести к ограничениям или блокировке аккаунта. 

В Anthropic утверждают, что не используют такие данные для обучения ИИ-моделей и не передают их третьим лицам для этих целей. Компания ранее прямо указывала, что по умолчанию не обучает Claude на данных пользователей free и paid-планов. 

Читайте также
Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере
Anthropic

Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

Claude Code научился выполнять задачи без постоянных подтверждений.
Claude Code научился управлять компьютером на macOS
Claude

Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Функция пока доступна в бета-версии для пользователей платных тарифов.
Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков
Алиса AI

Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков

Он расскажет, когда зацветет береза, как спрятаться от сезонной аллергии и аллерген ли тополиный пух.
ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения
Алиса AI

ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения

Это не только ускоряет получение результата пользователем, но и уменьшает нагрузку и оптимизирует расходы компании.
Ещё по теме
NYT: «Режим ИИ» в поиске Google выдает десятки миллионов ложных ответов в час

NYT: «Режим ИИ» в поиске Google выдает десятки миллионов ложных ответов в час
Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok

Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok
«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов
Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи

Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи
В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI
Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI

Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI
Яндекс добавил ИИ-агента для сложных исследований в Алису AI

Яндекс добавил ИИ-агента для сложных исследований в Алису AI
Bloomberg: Nothing разрабатывает умные очки с ИИ

Bloomberg: Nothing разрабатывает умные очки с ИИ
Алиса AI научилась «распознавать» запахи по фотографиям

Алиса AI научилась «распознавать» запахи по фотографиям
Яндекс добавил в Алису AI генерацию изображения по двум фотографиям

Яндекс добавил в Алису AI генерацию изображения по двум фотографиям
HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS

HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS
Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos
Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ
OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora

OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora
