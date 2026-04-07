Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи

Яндекс рассказал о запуске в Поиске новой технологии под названием ИИ-блендер. Она отвечает за то, как именно формируется поисковая выдача и какие блоки пользователь увидит в ответ на свой запрос.

Система работает с более чем 40 типами блоков, среди которых ссылки на сайты, изображения, видео, прогноз погоды, котировки, карточки товаров и другие элементы. Задача ИИ-блендера — не просто выстроить их по шаблону, а собрать такую комбинацию, которая лучше всего решает конкретную задачу пользователя.

В компании поясняют, что на один и тот же запрос могут подходить сразу несколько типов ответов. Например, если человек ищет информацию о горнолыжном курорте, ему могут понадобиться не только ссылки, но и фотографии, видео, билеты и отели. Новая система должна определить, какие блоки действительно полезны в такой ситуации и как их лучше расположить.

По данным Яндекса, на подбор оптимальной комбинации уходит около 50 миллисекунд.

Ранее Поиск в большей степени ориентировался на пользовательское поведение, например на частоту переходов по тем или иным блокам. Теперь, как утверждают в компании, система лучше учитывает и релевантность ответа, то есть то, насколько он действительно помогает решить задачу.

В основе ИИ-блендера лежат трансформерные модели. Облегчённая версия отвечает за быструю сборку выдачи, а более мощная модель контролирует качество и выступает в роли «наставника».