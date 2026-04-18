Ученые «вырастили» в пробирке молочный шоколад | The GEEK
Ученые «вырастили» в пробирке молочный шоколад

Стартап Celleste Bio представил первые в мире плитки шоколада, которые сделаны из лабораторного какао-масла.
Ученые «вырастили» в пробирке молочный шоколад

Стартап Celleste Bio в партнерстве с Mondelez International представил первые в мире плитки молочного шоколада из какао-масла, выращенного в лабораторных условиях. Разработчики называют продукт «био-идентичным» традиционному. По их словам, он полностью повторяет текстуру, аромат и то, как шоколад тает во рту.

В основе технологии лежит метод клеточной суспензионной культуры. Ученые берут образец клеток из обычного какао-боба и помещают его в биореактор с питательной средой. В таких условиях клетки начинают активно делиться и вырабатывать какао-масло. Фактически процесс происходит без выращивания самих какао-деревьев.

По оценкам компании, из одного боба можно изготовить в биореакторе около тонны какао-масла в год. Чтобы получить такой же объем традиционным способом, потребовался бы примерно гектар какао-деревьев. При этом лабораторный метод не зависит от погодных условий, болезней растений и не требует использования пестицидов и больших объемов воды.

Интерес к подобным технологиям объясняется ситуацией на рынке какао. Урожаи все чаще страдают из-за изменения климата и распространения заболеваний деревьев, а цены на сырье ведут себя непредсказуемо. Производители шоколада ищут способы снизить зависимость от нестабильных поставок. По некоторым оценкам, из-за климатического кризиса шоколад может вовсе исчезнуть с полок магазинов к 2050 году.

Пока новая разработка остается скорее технологическим достижением, чем массовым продуктом. Но Celleste Bio рассчитывает вывести свой шоколад на рынок в 2027 году. Для этого продукт должен пройти все регуляторные процедуры. Главным вызовом остается промышленное масштабирование и снижение себестоимости. Ранее с подобными трудностями уже сталкивались стартапы в сфере культивированного мяса и молочных продуктов.

