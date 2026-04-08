«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

«Союзмультфильм» в течение ближайшего года полностью перейдет на гибридную модель производства, объединив классическую анимацию и технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказала ТАСС председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, работа с ИИ уже стала частью «ежедневной повестки и стратегического планирования» студии. Слащева подчеркнула, что изменения в индустрии неизбежны и далеко не все игроки рынка смогут к ним адаптироваться. Чтобы сохранить конкурентоспособность, студиям необходимо пересматривать производственные процессы и активно внедрять современные технологии.

Отдельное внимание, как отметила Слащева, уделяется изменению привычек аудитории. Современные дети живут в цифровой среде и постоянно переключаются между форматами потребления контента. В этих условиях студии важно присутствовать сразу на нескольких платформах и выстраивать стратегию «360», создавая дополнительные точки контакта со зрителями.

Кроме того, «Союзмультфильм» работает над собственной ИИ-платформой для создания пользовательских мультфильмов с персонажами студии. Запуск ожидается уже в этом году. Руководство студии рассчитывает, что это позволит удержать и расширить аудиторию нового поколения.