«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

Редакция The GEEK сегодня в 21:08
«Союзмультфильм» в течение ближайшего года полностью перейдет на гибридную модель производства, объединив классическую анимацию и технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказала ТАСС председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, работа с ИИ уже стала частью «ежедневной повестки и стратегического планирования» студии. Слащева подчеркнула, что изменения в индустрии неизбежны и далеко не все игроки рынка смогут к ним адаптироваться. Чтобы сохранить конкурентоспособность, студиям необходимо пересматривать производственные процессы и активно внедрять современные технологии.

Отдельное внимание, как отметила Слащева, уделяется изменению привычек аудитории. Современные дети живут в цифровой среде и постоянно переключаются между форматами потребления контента. В этих условиях студии важно присутствовать сразу на нескольких платформах и выстраивать стратегию «360», создавая дополнительные точки контакта со зрителями.

Кроме того, «Союзмультфильм» работает над собственной ИИ-платформой для создания пользовательских мультфильмов с персонажами студии. Запуск ожидается уже в этом году. Руководство студии рассчитывает, что это позволит удержать и расширить аудиторию нового поколения.

Читайте также
100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire
Кино и сериалы

100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire

От «Крестного отца» до «Паразитов» и «Звездных войн» — список величайших фильмов всех времен по версии журнала Empire.
Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO
Гарри Поттер

Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO

Выход сериала в 2026 году.
Умер Чак Норрис
Кино и сериалы

Умер Чак Норрис

Легенде боевиков было 86 лет.
В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки
Блокировки

В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки

Пользователи жалуются на проблемы с доступом, загрузкой медиа и работой приложений.
Ещё по теме
Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи

В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI

Яндекс добавил ИИ-агента для сложных исследований в Алису AI

Bloomberg: Nothing разрабатывает умные очки с ИИ

Алиса AI научилась «распознавать» запахи по фотографиям

Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Яндекс добавил в Алису AI генерацию изображения по двум фотографиям

HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS

Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora

Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra 

