Следы древней песчаной бури нашли на Марсе

В марсианских породах возрастом около 3,6 млрд лет, обнаруженных внутри кратера Гейл, сохранились следы древней песчаной бури. Об этом сообщает Earth.

Речь идет о крутых волнообразных слоях, которые резко поднимаются вверх, а не формируют более плоские полосы. Такие сверхкритические восходящие ряби образуются в условиях, когда песок поступает быстрее, чем гребни успевают смещаться. Для этого требуется более плотная атмосфера, чем та, что существует на Марсе сегодня: сейчас атмосферное давление на планете составляет менее 1% от земного.

Более высокая плотность атмосферы в прошлом позволяла ветру переносить более тяжелые песчинки, а также замедляла процессы испарения и замерзания жидкой воды. По оценкам исследователей, одна серия ряби могла сформироваться всего за 6-20 минут, тогда как сама штормовая система продолжалась несколько часов. При этом хребты наклонены в северную сторону, что указывает на южное направление ветра во время формирования отложений.

Эта находка считается одним из наиболее наглядных свидетельств того, что в прошлом атмосфера Марса могла быть значительно плотнее. Однако не все ученые согласны с такой интерпретацией. Слабая гравитация планеты теоретически может способствовать формированию крутых рябей даже при разреженной атмосфере. Для окончательных выводов необходимы аналогичные находки в других регионах «красной планеты».