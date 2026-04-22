«Роскосмос» показал новый снимок Земли из космоса в честь Дня Земли | The GEEK
Новости

«Роскосмос» показал новый снимок Земли из космоса в честь Дня Земли

Кадр был сделан российским спутником «Электро-Л» №5.
Редакция The GEEK сегодня в 12:01
«Роскосмос» показал новый снимок Земли из космоса в честь Дня Земли

«Роскосмос» показал новый снимок Земли из космоса в честь Дня Земли. На изображении, опубликованном госкорпорацией, видны Индийский океан, а также Евразия, Африка и Австралия.  

Кадр получил гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5. Аппарат был выведен на орбиту 12 февраля 2026 года и сейчас работает на геостационарной орбите на высоте более 35 тысяч километров.  

Спутники серии «Электро-Л» используются для наблюдения за погодой, краткосрочного прогноза, мониторинга условий для авиации и изучения водоёмов.  

Сам День Земли ежегодно отмечается 22 апреля и посвящён экологической повестке и вниманию к проблемам окружающей среды.  

