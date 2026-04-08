Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok

Соцсеть X начала поэтапный запуск сразу двух ИИ-функций: автоматического перевода публикаций и обновленного фоторедактора. Оба инструмента работают на базе Grok от xAI.

Теперь пользователи по всему миру могут включить автоматический перевод публикаций. Это позволит читать посты на других языках без необходимости пользоваться сторонними сервисами.

Одновременно платформа представила обновленный фоторедактор в приложении для iOS. В нем появились инструменты для рисования и добавления текста, а также функция размытия, с помощью которой можно скрыть лица или конфиденциальные данные на снимках.

Ключевым новшеством стала возможность изменять изображения через текстовые команды. Достаточно описать желаемый результат, например, попросить представить фотографию как картину в музее — и Grok автоматически создаст новую версию изображения. В компании сообщили, что в ближайшее время эти возможности появятся и на Android.

Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи

В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI

Яндекс добавил ИИ-агента для сложных исследований в Алису AI

Bloomberg: Nothing разрабатывает умные очки с ИИ

Алиса AI научилась «распознавать» запахи по фотографиям

Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Яндекс добавил в Алису AI генерацию изображения по двум фотографиям

HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS

Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora

Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra 

