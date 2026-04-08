Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok

Соцсеть X начала поэтапный запуск сразу двух ИИ-функций: автоматического перевода публикаций и обновленного фоторедактора. Оба инструмента работают на базе Grok от xAI.

Теперь пользователи по всему миру могут включить автоматический перевод публикаций. Это позволит читать посты на других языках без необходимости пользоваться сторонними сервисами.

Одновременно платформа представила обновленный фоторедактор в приложении для iOS. В нем появились инструменты для рисования и добавления текста, а также функция размытия, с помощью которой можно скрыть лица или конфиденциальные данные на снимках.

Ключевым новшеством стала возможность изменять изображения через текстовые команды. Достаточно описать желаемый результат, например, попросить представить фотографию как картину в музее — и Grok автоматически создаст новую версию изображения. В компании сообщили, что в ближайшее время эти возможности появятся и на Android.