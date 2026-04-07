В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

В Поиске Яндекса появился диалоговый режим с Алисой AI. Новая функция позволяет вести полноценный разговор с нейросетью и одновременно пользоваться привычными инструментами поиска, включая ссылки, изображения, товары и видео.

Чтобы перейти в режим общения с ИИ, достаточно открыть вкладку «Алиса AI» под поисковой строкой. Сам диалог работает на флагманской языковой модели Яндекса Alice AI LLM. В компании отмечают, что она способна отвечать с учётом локального контекста и особенностей российской аудитории.

Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, загружать файлы и изображения, а также просить нейросеть сгенерировать текст или помочь с разбором сложных тем. История диалогов сохраняется, поэтому к любому разговору можно вернуться позже.

Параллельно Яндекс обновил и блок быстрых ответов под поисковой строкой. Теперь их формирует облегчённая модель Alice AI Search, рассчитанная именно на поисковые сценарии. По данным компании, это позволило увеличить число запросов, на которые система сразу даёт краткий ИИ-ответ, в полтора раза.

В Яндексе также утверждают, что новая версия быстрых ответов в большинстве случаев показывает более высокое качество по сравнению с предыдущей моделью. При этом в самих ответах по-прежнему остаются ссылки на источники, чтобы пользователь мог самостоятельно проверить детали.