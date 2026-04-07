Новости

В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

Теперь пользователи могут общаться с нейросетью прямо внутри поискового интерфейса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:49
В Поиске Яндекса появился диалоговый режим с Алисой AI. Новая функция позволяет вести полноценный разговор с нейросетью и одновременно пользоваться привычными инструментами поиска, включая ссылки, изображения, товары и видео.

Чтобы перейти в режим общения с ИИ, достаточно открыть вкладку «Алиса AI» под поисковой строкой. Сам диалог работает на флагманской языковой модели Яндекса Alice AI LLM. В компании отмечают, что она способна отвечать с учётом локального контекста и особенностей российской аудитории.

Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, загружать файлы и изображения, а также просить нейросеть сгенерировать текст или помочь с разбором сложных тем. История диалогов сохраняется, поэтому к любому разговору можно вернуться позже.

Параллельно Яндекс обновил и блок быстрых ответов под поисковой строкой. Теперь их формирует облегчённая модель Alice AI Search, рассчитанная именно на поисковые сценарии. По данным компании, это позволило увеличить число запросов, на которые система сразу даёт краткий ИИ-ответ, в полтора раза.

В Яндексе также утверждают, что новая версия быстрых ответов в большинстве случаев показывает более высокое качество по сравнению с предыдущей моделью. При этом в самих ответах по-прежнему остаются ссылки на источники, чтобы пользователь мог самостоятельно проверить детали.

id·223560·20260407_1949
Читайте также
Ещё по теме
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры