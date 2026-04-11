Астронавты миссии «Артемида-2» успешно вернулись на Землю

Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю и приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Капсула с четырьмя астронавтами на борту мягко спустилась на воду при помощи парашютов. После приводнения экипаж оперативно эвакуировали и доставили на борт спасательного судна ВМС США, где астронавты прошли первичный медицинский осмотр. По данным агентства, все чувствуют себя хорошо.

В NASA отдельно подчеркнули высокий уровень подготовки экипажа и точность выполнения всех этапов полета. С успешным возвращением астронавтов поздравил и президент США Дональд Трамп, заявив, что намерен встретиться с ними в Белом доме в ближайшее время.

Миссия «Артемида-2» стартовала 1 апреля и продлилась 10 дней. За это время корабль совершил облет Луны и благополучно вернулся на Землю. Полет стал по-настоящему историческим: это первый выход людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года — со времен завершения лунной программы «Аполлон».