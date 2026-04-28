Настройкой звука занимался лауреат музыкальной премии «Грэмми».
Ugreen выпустила наушники-клипсы HiTune X8 с ИИ-переводчиком

Ugreen представила в Китае новые беспроводные наушники-клипсы HiTune X8. Они уже поступили в продажу по цене 399 юаней (~4 400 рублей).

HiTune X8 оснащены 11-мм динамическими драйверами с двойным магнитом и титановым покрытием диафрагмы. Наушники получили сертификацию Hi-Res Audio и поддерживают кодек LDAC.

Производитель обещает сбалансированное звучание с выраженными средними частотами, глубоким басом и чистыми верхами. Отмечается, что настройкой занимался звукорежиссер, удостоенный музыкальной премии «Грэмми».

Для звонков предусмотрена система из шести микрофонов: четырех стандартных и двух с костной проводимостью. Они работают в связке с алгоритмами шумоподавления для четкой передачи голоса даже в шумной обстановке.

В наушниках используется запатентованная С-образная конструкция, которая равномерно распределяет давление по уху. Она включает в себя «перемычку» из титано-никелевого сплава с эффектом памяти толщиной 0,5 мм. Кроме того, HiTune X8 поддерживают ИИ-перевод в реальном времени более чем на 40 языков, преобразование речи в текст и генерацию кратких отчетов.

Автономность составляет до 10 часов работы без подзарядки и до 46 часов с использованием кейса. Заявлено одновременное подключение к двум устройствам, настройка звучания через фирменное приложение и водозащита IP56.

