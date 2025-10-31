Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат более теплые и насыщенные расцветки. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, «прошки» будут доступны минимум в трех новых цветах — бордовом, кофейном и фиолетовом. Черной расцветки вновь не будет. Однако до релиза остается почти год, и Apple еще может изменить палитру.

Серия iPhone 18 Pro дебютирует осенью 2026 года. Смартфоны получат новый чип Apple A20, созданный по 2-нм техпроцессу TSMC, а также обновленную основную камеру с переменной диафрагмой и улучшенный перископ на 48 Мп, модем C2 и другие нововведения.