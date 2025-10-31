Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max | The GEEK
close
Новости

Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Смартфоны Apple получат новые теплые и насыщенные цвета.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат более теплые и насыщенные расцветки. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, «прошки» будут доступны минимум в трех новых цветах — бордовом, кофейном и фиолетовом. Черной расцветки вновь не будет. Однако до релиза остается почти год, и Apple еще может изменить палитру.

Серия iPhone 18 Pro дебютирует осенью 2026 года. Смартфоны получат новый чип Apple A20, созданный по 2-нм техпроцессу TSMC, а также обновленную основную камеру с переменной диафрагмой и улучшенный перископ на 48 Мп, модем C2 и другие нововведения.

id·213809·20251031_1950
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России
Очередной отказ от MediaTek: «сердцем» OnePlus 15T станет топовый Snapdragon
Nothing Phone (3a) Lite поставляется с предустановленным ПО и встроенной рекламой
Vivo X300 и X300 Pro вышли на глобальный рынок — меньше батарея, выше цена
Представлен iQOO Neo 11 — экран 144 Гц, Snapdragon 8 Elite и батарея на 7500 мАч
Vivo S50 Pro mini (X300 FE) получит компактный корпус и процессор от Qualcomm
Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной
OPPO Find X9 и Find X9 Pro вышли на глобальный рынок
ColorOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OPPO
Nothing представила бюджетный смартфон Phone (3a) Lite
Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air
Появились первые детали о дизайне iPhone 17e и iPhone 18 Pro
Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой
Базовый iPhone 18 получит оперативную память от iPhone 17 Pro
Apple увеличит производство AirPods в Индии
Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года
Apple отказалась принимать оригинальную гарнитуру Vision Pro по программе Trade-In
Apple сокращает производство iPhone Air на 90% из-за низкого спроса
Инсайдер: iPhone 18 Pro получит «прозрачный» дизайн

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  2. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  3. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  4. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  6. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры
Смотреть все обзоры