Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков

Яндекс Погода расширила инструменты для пользователей, страдающих сезонной аллергией, добавив ИИ-чат на базе Алисы AI. Он позволяет в один клик получить ответы на вопросы про поллиноз: «Когда зацветет береза?», «Тополиный пух — это аллерген?» и т.д.

Ответы формируются с учетом прогноза погоды, данных о пыльце и цветении, а также геолокации пользователя.

В сервисе также доступна карта активности пыльцы по 8 основным аллергенам: ольхе, березе, полыни, сорнякам, лещине, злакам, липе и амброзии. Кроме того, предлагаются видео от врачей-аллергологов Сеченовского университета с ответами на частые вопросы аллергиков.