Железо топовое, а цены — космические.
Редакция The GEEK сегодня в 17:07
Старт продаж в России игровых ноутбуков MSI Raider 16 Max с RTX 5090 и RTX 5080

В России стартовали продажи новых флагманских игровых ноутбуков MSI Raider 16 Max. Устройства ориентированы на максимальную производительность в современных играх и ресурсоемких задачах.

«Под капотом» расположился 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus с максимальной частотой до 5,4 ГГц. Его дополняют 32 ГБ оперативной памяти (DDR5, 7200 МГц), а также SSD-накопитель на 2 ТБ.

Ноутбук получил 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 240 Гц. Аудиосистема включает четыре динамика общей мощностью 8 Вт и отдельный сабвуфер.

Новинка представлена в двух конфигурациях: с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти и RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти. Цены:

  • MSI Raider 16 Max (RTX 5080) — 394 990 рублей;
  • MSI Raider 16 Max (RTX 5090) — 466 990 рублей.
