Топ-10 самых мощных смартфонов сентября по версии AnTuTu (Глобал)

На днях разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг топ-10 самых мощных iOS-устройств и список смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи, а сегодня предоставили топ-10 самых производительных Android-девайсов. Важно отметить, что новый рейтинг составлен по глобальной статистике и не включает в себя данные китайского рынка.

Лидером рейтинга с результатом 1 630 559 «попугая» стал игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro+. На почётном втором месте разместился геймерский ASUS ROG Phone 7, а на третьем Xiaomi 13, которые смогли набрать 1 607 911 и 1 554 625 баллов соответственно. На четвёртой позиции закрепился Xiaomi 13 Pro с 1 540 767 очков, и, замыкает пятёрку лидеров Samsung Galaxy S23+ (1 528 814).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S23 Ultra (1 524 413)

Redmi K60 Ultra (1 478 388)

Samsung Galaxy S23 (1 478 024)

OnePlus 11 (1 445 346)

Lenovo Legion Y70 (1 342 785)

Смартфоны из рейтинга:

Данная статистика собрана в период с 1 по 30 сентября 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 10). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.