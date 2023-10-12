Топ-10 самых мощных смартфонов сентября по версии AnTuTu (Глобал)

На днях разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг топ-10 самых мощных iOS-устройств и список смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи, а сегодня предоставили топ-10 самых производительных Android-девайсов. Важно отметить, что новый рейтинг составлен по глобальной статистике и не включает в себя данные китайского рынка.
Лидером рейтинга с результатом 1 630 559 «попугая» стал игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro+. На почётном втором месте разместился геймерский ASUS ROG Phone 7, а на третьем Xiaomi 13, которые смогли набрать 1 607 911 и 1 554 625 баллов соответственно. На четвёртой позиции закрепился Xiaomi 13 Pro с 1 540 767 очков, и, замыкает пятёрку лидеров Samsung Galaxy S23+ (1 528 814).
Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:
- Samsung Galaxy S23 Ultra (1 524 413)
- Redmi K60 Ultra (1 478 388)
- Samsung Galaxy S23 (1 478 024)
- OnePlus 11 (1 445 346)
- Lenovo Legion Y70 (1 342 785)
Смартфоны из рейтинга:
Данная статистика собрана в период с 1 по 30 сентября 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 10). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.