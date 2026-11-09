Игры из Steam теперь можно запускать через DroidDeck на чипах Tensor и Exynos

Эмулятор ПК-игр DroidDeck для Android обновился до версии 0.70 и получил поддержку графики Mali, PowerVR и Xclipse. При запуске приложение автоматически ищет драйверы для установленного чипа.

Помимо флагманских чипов Snapdragon, эмулятор теперь работает на MediaTek Dimensity и Helio, Google Tensor и Samsung Exynos. Это позволяет запускать ПК-игры на устройствах Pixel и смартфонах Galaxy с Exynos, которые раньше не поддерживались.

В обновлении появился двухэкранный интерфейс. На одном из экранов можно открыть обычный рабочий стол Linux или вывести статистику производительности. Приложение оформлено в стиле SteamOS.

DroidDeck умеет запускать игры из библиотеки Steam и локальные игры Game Pass. Также поддерживается Xbox Cloud Gaming.