iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не попали в топ-5 самых мощных iOS-устройств

Разработчики бенчмарка AnTuTu (версии 9) опубликовали свежий список самых производительных iOS-устройств. Что примечательно, новые флагманские смартфоны iPhone 15-й серии не попали в топ-5 самых быстрых мобильных девайсов Apple.

Лидером рейтинга с результатом 2 145 984 «попугая» стал планшет iPad Pro 12.9 на базе однокристальной системы Apple M2. На почётном втором месте разместился iPad Pro 11 с чипом M2, а на третьем iPad Pro 12,9 (M1), которые смогли набрать 2 018 849 и 1 794 071 балла соответственно. На четвёртой позиции закрепился iPad Pro 11 (M1) с 1 756 773 очками, и, замыкает пятёрку лидеров iPad Air (M1) — 1 683 591 балл.

Смартфон iPhone 15 Pro на новейшем чипе A17 Pro смог занять лишь шестое место с результатом 1 526 893 балла, а старшая модель iPhone 15 Pro Max закрепилась на седьмой позиции, набрав 1 500 213 баллов.

Восьмое и девятое места заняли прошлогодние флагманы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, которые набрали 1 447 143 и 1 441 109 баллов. Замыкает десятку лидеров с результатом 1 395 062 балла iPhone 15 Plus на базе однокристальной системы Apple A16 Bionic, которая также используется в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Данная статистика собрана за сентябрь 2023 года среди iOS-устройств. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных девайсов среди пользователей загрузивших данный бенчмарк. Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.