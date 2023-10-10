AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Вчера был опубликован свежий список самых производительных iOS-устройств по версии бенчмарка AnTuTu, а сегодня предоставлен новый рейтинг Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи.

Лидером рейтинга стал складной флагман Honor Magic V2 с показателем 98,26%. На почётном втором месте разместился Samsung Galaxy S23 Ultra, а на третьем realme GT5, которые удовлетворяют пользователей на 96,09% и 94,69% соответственно. На четвёртой позиции закрепился камерофон Nubia Z50 Ultra (93,74%), и, замыкает пятёрку лидеров vivo x90 pro+ (92,73%).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S23 (91,94%)

Xiaomi 13 Pro (91,68%)

Honor Magic 5 (90,97%)

Honor X40 GT (90,96%)

Honor Magic 5 Pro (90,72%)

Данный рейтинг AnTuTu был составлен за сентябрь 2023 года.