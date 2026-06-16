Steam Machine засветилась в тестах производительности до официального релиза

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования процессора Valve Fremont, который связывают с будущим игровым ПК Steam Machine.

Согласно опубликованным данным, чип набирает около 2250 баллов в одноядерном тесте и примерно 7350 баллов в многоядерном режиме. По предварительной оценке, такой уровень производительности позволяет Fremont опережать некоторые бюджетные игровые устройства, включая Lenovo Legion Go S.

При этом до флагманских решений вроде Xbox Ally X и других современных игровых портативок новому чипу пока далеко. Однако эксперты напоминают, что Geekbench оценивает только центральный процессор, тогда как производительность в играх во многом зависит от графической подсистемы.

Поэтому делать выводы о реальных возможностях Steam Machine на основе этих тестов пока преждевременно. Не исключено, что основной упор Valve делает именно на графическую производительность.

Официальные характеристики Steam Machine до сих пор не раскрыты. Ранее Valve заявляла, что рассчитывает выпустить устройство летом 2026 года.