Valve раскрыла расписание фестивалей и распродаж Steam до июля 2027 года

Valve заранее опубликовала расписание официальных мероприятий Steam на первую половину 2027 года. Календарь включает крупные сезонные распродажи, фестивали демоверсий и более узкие тематические акции.

Полное расписание выглядит следующим образом:

• фестиваль настольных компаньонов, 14–18 января;

• фестиваль управления магазином, 25 января–1 февраля;

• фестиваль игр про овец, 4–8 февраля;

• фестиваль локальных кооперативов, 8–15 февраля;

• февральский фестиваль «Играм быть», 22 февраля–1 марта;

• фестиваль ритма, 8–15 марта;

• весенняя распродажа Steam, 18–25 марта;

• фестиваль «Динозавры против роботов», 29 марта–5 апреля;

• фестиваль гонок, 12–19 апреля;

• фестиваль ведьм, 22–26 апреля;

• фестиваль файтингов, 26 апреля–3 мая;

• фестиваль стратегий в реальном времени, 10–17 мая;

• фестиваль альпинизма, 31 мая–3 июня;

• июньский фестиваль «Играм быть», 14–21 июня;

• летняя распродажа Steam, 24 июня–8 июля.

Тематические фестивали отличаются от крупных сезонных распродаж. Во время них Valve продвигает игры определённых жанров и направлений, однако размер скидок зависит от издателей. Наиболее масштабные скидки обычно приходятся именно на весеннюю и летнюю распродажи.

Ближайшим мероприятием в Steam станет фестиваль поездов, который пройдёт с 20 по 27 июля 2026 года. Расписание оставшихся фестивалей и распродаж 2026 года пока не изменилось.