$109,4 млрд выручки: Apple превзошла прогнозы Уолл-стрит вопреки дефициту чипов
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$109,4 млрд выручки: Apple превзошла прогнозы Уолл-стрит вопреки дефициту чипов

Компания превзошла ожидания аналитиков.
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Редакция The GEEK сегодня в 00:01
$109,4 млрд выручки: Apple превзошла прогнозы Уолл-стрит вопреки дефициту чипов

Общая выручка Apple составила 109,4 млрд долларов, что на 16,4% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль также превысила прогнозы Уолл-стрит — прибыль на акцию достигла 2,02 доллара.  

Главным драйвером роста вновь стал iPhone. За квартал продажи смартфонов принесли компании 54,25 млрд долларов, увеличившись сразу на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Mac выросла еще сильнее — почти на 29%, до 10,35 млрд долларов.  

Не все направления показали одинаково сильные результаты. Доход сервисного бизнеса достиг 30,74 млрд долларов, однако оказался немного ниже ожиданий аналитиков. Аналогичная ситуация сложилась с iPad — продажи планшетов также не дотянули до рыночных прогнозов.  

Во время отчета генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что компания продолжает сталкиваться с дефицитом современных чипов и ростом стоимости памяти, однако спрос на устройства остается высоким. Особенно хорошо себя показали новые модели iPhone и Mac.  

Несмотря на сильный отчет, акции Apple на внебиржевых торгах немного снизились. Инвесторы продолжают внимательно следить за тем, как компания будет развивать направление искусственного интеллекта и справляться с ростом себестоимости устройств.  

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