Valve подтвердила сроки: Steam Machine и Steam Frame выйдут летом 2026 года
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Valve подтвердила сроки: Steam Machine и Steam Frame выйдут летом 2026 года

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Редакция The GEEK сегодня в 22:35
Valve подтвердила сроки: Steam Machine и Steam Frame выйдут летом 2026 года

Valve официально сузила окно выхода своих новых устройств — Steam Machine и Steam Frame отправятся к покупателям летом 2026 года. Раньше компания ограничивалась размытой формулировкой «в течение 2026 года», теперь сроки стали конкретнее.

Подтверждение появилось не в маркетинговом анонсе, а в техническом блоге для разработчиков. Valve расширяет программу Verified — ту самую, что показывает, насколько корректно игра запускается «из коробки» на Steam Deck, — и добавляет в неё две новинки.

«Сегодня мы расширяем программу Verified, включая в неё Steam Machine и Steam Frame, поставки которых начнутся этим летом», — говорится в сообщении.

Принцип тот же: значок Verified подскажет, как поведёт себя конкретный тайтл без танцев с настройками.

Любопытная деталь: требования для Steam Machine Verified почти идентичны Steam Deck Verified, и игры, которые уже стабильно работают на Deck, по умолчанию должны без проблем идти и на Steam Machine. Более того, проекты, не получившие значок на Deck из-за нехватки мощности, могут пройти повторную проверку и заработать бейдж Verified уже на более производительной Steam Machine.

Valve намекнула на цену Steam Machine

Изначально Valve рассчитывала выпустить всю линейку «железа» в начале 2026 года (Steam Controller, к слову, уже вышел). Планы сорвал резкий рост цен на DRAM и NAND: производители памяти переориентировали мощности под ИИ-дата-центры, и компания была вынуждена пересмотреть и сроки, и, судя по всему, ценник.

С ценой как раз главная интрига. Стартовые цены Valve до сих пор не назвала. По первоначальным расчётам Steam Machine метила в диапазон 600–800 долларов, но из-за дефицита компонентов слухи сместились в район 1000 долларов и выше. Точную сумму компания обещает раскрыть ближе к запуску.

Напомним характеристики. Steam Machine построена на полукастомном процессоре AMD Zen 4 и графике RDNA 3 с 28 вычислительными блоками; в обвязке фигурируют версии на 512 ГБ и 2 ТБ. Steam Frame — автономная VR-гарнитура с локальным воспроизведением и беспроводным стримингом игр с ПК.

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