В России открыли предзаказы на Steam Machine с наценкой до 90%
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В России открыли предзаказы на Steam Machine с наценкой до 90%

Российские магазины начали принимать предзаказы на Steam Machine и цена может шокировать.
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Редакция The GEEK 23 июня 2026 в 15:07
В России открыли предзаказы на Steam Machine с наценкой до 90%

Российские магазины начали принимать предзаказы на Steam Machine — компактный игровой ПК Valve под управлением SteamOS. Пока устройство официально продаётся через систему резервирования Valve, но отдельные российские площадки уже предлагают оформить предварительный заказ.

Самый высокий прайс сейчас предлагает «ИгроРай». Базовая версия Steam Machine с накопителем на 512 ГБ стоит 149 989 рублей, а модель на 2 ТБ — 189 989 рублей. При этом магазин отдельно указывает, что условия предзаказа, комплектация и цена могут измениться после поступления устройства.

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У Syoma Store предложения выглядят заметно ниже. На отдельных карточках встречается цена около 99 990 рублей за версию на 512 ГБ и около 149 990 рублей за модель на 2 ТБ. Но и здесь есть важная оговорка: стоимость указана как ознакомительная, а точные сроки и цену предлагают уточнять у менеджера.

Для сравнения:

  • официальные цены Valve начинаются с $1049 за Steam Machine на 512 ГБ
  • $1349 за версию на 2 ТБ
  • комплекты со Steam Controller стоят $1128 и $1428 соответственно.

В пересчёте по текущему курсу это примерно 78 тысяч рублей за базовую модель и около 100 тысяч рублей за вариант на 2 ТБ без учёта доставки, налогов, гарантии и наценки продавца.

Поэтому российский рынок сейчас показывает два сценария. Одни магазины пытаются держаться ближе к официальной цене Valve, закладывая логистику и риски. Другие сразу выставляют стоимость с большой наценкой — фактически за возможность забронировать устройство одним из первых.

Сама Steam Machine тоже получилась дорогой даже по официальным меркам. Valve позиционирует её не как классическую консоль, а как готовый игровой ПК для телевизора: с компактным корпусом, SteamOS и доступом к библиотеке Steam. На стоимость также влияет ситуация с компонентами, особенно памятью, цены на которую в последние месяцы заметно выросли.

Покупателям стоит учитывать, что российские предзаказы пока не гарантируют финальную цену и быстрые сроки поставки. На этом этапе Steam Machine выглядит скорее покупкой для энтузиастов, готовых переплатить за ранний доступ, чем рациональной альтернативой консоли или обычному игровому ПК.

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