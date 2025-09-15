В сети появились «живые» фото iPhone 17 Pro в синим и серебристом цветах | The GEEK
close
Новости

В сети появились «живые» фото iPhone 17 Pro в синим и серебристом цветах

Впервые в новых оттенках корпуса.
Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 15:37

Китайский блогер опубликовал фотографии распаковки iPhone 17 Pro. На снимках показаны устройства в двух цветах — тёмно-синем и серебристом.

Судя по изображениям, смартфоны сохранили крупный блок камер, но получили новые оттенки корпуса, которые ранее упоминались в утечках. На фото также видно, что в комплекте по-прежнему идёт кабель с оплёткой, без блока питания.

iphone-17-pro-blue
iphone-17-pro-silver

Официально iPhone 17 Pro представили на прошлой неделе. Смартфон получил новый процессор A19 Pro, цельный алюминиевый корпус (unibody) вместо титана и обновлённую систему охлаждения. Среди цветов заявлены оранжевый, синий и белый.

Российские цены

iPhone 17 и iPhone Air уже в России: цены взлетели в 2 раза

В продажу iPhone 17 Pro поступит 19 сентября, а предзаказы уже стартовали.

id·210553·20250915_1537
MacBook Pro с Wi-Fi 7 и чипами M5 выйдет в 2026 году
«Т-Банк» запустил оплату айфоном через T-Pay
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Европейские цены на iPhone 17, iPhone Air, новые Apple Watch и AirPods Pro 3
Китай приостановил продажи iPhone Air
Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок
Титановый порт USB-C в iPhone Air напечатан на 3D-принтере
Теперь iPhone 16 продаётся только с 128 ГБ памяти
iPhone Air стал тоньше и изящнее, но без стереодинамиков
Apple показала повербанк для iPhone Air: $99 и почти вдвое толще смартфона
Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
iPhone 17 Pro получит возможность отключать мерцание экрана (ШИМ)
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры