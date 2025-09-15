В сети появились «живые» фото iPhone 17 Pro в синим и серебристом цветах

Китайский блогер опубликовал фотографии распаковки iPhone 17 Pro. На снимках показаны устройства в двух цветах — тёмно-синем и серебристом.

Судя по изображениям, смартфоны сохранили крупный блок камер, но получили новые оттенки корпуса, которые ранее упоминались в утечках. На фото также видно, что в комплекте по-прежнему идёт кабель с оплёткой, без блока питания.

Официально iPhone 17 Pro представили на прошлой неделе. Смартфон получил новый процессор A19 Pro, цельный алюминиевый корпус (unibody) вместо титана и обновлённую систему охлаждения. Среди цветов заявлены оранжевый, синий и белый.

В продажу iPhone 17 Pro поступит 19 сентября, а предзаказы уже стартовали.