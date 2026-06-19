Steam Controller превратили в миниатюрного робота на вибромоторах
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Steam Controller превратили в миниатюрного робота на вибромоторах

Разработчик под ником Very Lazy Pixels нашёл необычное применение Steam Controller.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:26
Steam Controller превратили в миниатюрного робота на вибромоторах

Энтузиаст показал необычный эксперимент со Steam Controller от Valve. Оказалось, что встроенные тактильные моторы контроллера можно использовать не только для вибрации и звуковых эффектов, но и для физического перемещения устройства по поверхности.

Автор проекта заставил Steam Controller буквально «ездить» по столу, управляя направлением движения через клавиатуру. Для этого используются встроенные haptic-актуаторы, которые создают вибрации разной силы и частоты. За счёт трения с поверхностью контроллер постепенно перемещается вперёд, назад и в стороны.

Разработчик также опубликовал демонстрацию работы проекта и открыл доступ к эксперименту через специальную веб-страницу. Никаких внешних моторов, колёс или аппаратных модификаций для работы не требуется — используется только штатное оборудование Steam Controller.

Любопытно, что ещё во времена продаж Valve рекламировала Steam Controller как устройство с продвинутой системой тактильной отдачи, способной даже воспроизводить звуки через вибромоторы. Теперь энтузиасты нашли для этой технологии ещё одно неожиданное применение.

Steam Controller был снят с производства ещё в 2019 году, однако сообщество продолжает находить новые способы использования необычного геймпада даже спустя годы после его исчезновения из продажи.

Ранее Steam Machine засветилась в тестах производительности до официального релиза.

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