XPPen представила обновлённый графический дисплей Artist 12 3rd

Компания XPPen представила графический дисплей Artist 12 3rd — обновлённую версию портативного устройства для рисования. Новинка получила переработанный интерфейс управления, обновлённый стилус и компактный корпус.
Одним из ключевых изменений стало появление колеса быстрых команд X-Dial. Оно предназначено для управления часто используемыми функциями, включая масштабирование холста, изменение размера кисти и переключение инструментов.
В дополнение к нему предусмотрены восемь настраиваемых клавиш быстрого доступа. Такое решение позволило уменьшить рамки экрана и сохранить компактные габариты устройства.
В комплекте используется новый стилус X4 Smart Chip. Он поддерживает 16 384 уровня нажатия, распознавание наклона и отличается пониженной силой активации. Также реализовано магнитное крепление стилуса к корпусу дисплея, что упрощает хранение при переноске. Заявленное время отклика пера составляет до 30 мс.
Диагональ экрана Artist 12 3rd составляет 11,9 дюйма при разрешении 1920×1080 пикселей. Производитель заявляет цветовой охват 99% sRGB, 97% Adobe RGB и 97% Display P3 с точностью Delta E менее 1,2. Экран выполнен из стекла с матовым AG-покрытием и антибликовым слоем. Также поддерживается DC Dimming для регулировки яркости без мерцания.
Вес устройства составляет 719 граммов. В комплект входит стилус, складная подставка и кабель USB-C, позволяющий подключать дисплей к компьютеру по одному кабелю.
Сейчас XPPen Artist 12 3rd доступен на AliExpress. Цена устройства составляет 199 долларов, однако в рамках действующей акции на площадке она снижена до $183, что по текущему курсу соответствует примерно 14 тыс. рублей.
