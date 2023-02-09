Появились официальные системные требования Atomic Heart

Студия Mundfish опубликовала системные требования для своей игры Atomic Heart. Требования варьируются в зависимости от разрешения и частоты кадров, и есть варианты для как слабых, так и мощных ПК. На минимальных настройках для игры потребуется Intel i5-2500, 8 ГБ ОЗУ и GTX 960, в то время как для максимальных настроек нужны будут Intel Core i7-8700K, 16 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 3080.

Полный список выглядит следующим образом:

Роберт Багратуни, глава студии, также рассказал о новых деталях проекта. В Atomic Heart будет 12 типов оружия с возможностью улучшения, 2 финала, а общее время прохождения сюжета составит не менее 20-25 часов.

Выход Atomic Heart запланирован на 21 февраля для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра будет доступна через Steam во всем мире и VK Play в СНГ, а также в Game Pass.